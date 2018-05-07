وزراء الإعلام يناقشون قضية القدس ومواجهة الإرهاب

القاهرة – واس

يناقش مجلس وزراء الإعلام العرب في اجتماع دورته التاسعة والأربعين بعد غد الأربعاء عددًا من القضايا الإعلامية المهمة، في مقدمتها الخطة الإعلامية الدولية للتصدي للقرار الأمريكي الأحادي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ودور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب.

وأوضح مدير الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب المستشار فوزي الغويل، في تصريح، أن فعاليات المجلس الوزاري ستشهد الاحتفال بيوم الإعلام العربي وتسليم جوائز التميز الإعلامي في مجال التليفزيون لعام 2018،

مضيفًا: إن جدول أعمال الوزراء يتضمن مجموعة من البنود، التي تتصل بالقضية الفلسطينية وميثاق الشرف الإعلامي وتحديث الاستراتيجية الإعلامية العربية الحالية وصياغة رؤية جديدة لها، بما يتوافق مع المستجدات التي تشهدها المنطقة العربية والعالم، ومن أهمها تنفيذ قرار القمة العربية في الظهران بشأن الخطة الإعلامية الدولية للتصدي للقرار الأمريكي الأحادي، إضافة إلى التصدي لظاهرة الإرهاب، ومتابعة خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج.

من جهة ثانية، أكدت جامعة الدول العربية أهمية تعزيز دور الإعلام العربي لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة والإسهام بقوة في تفعيل استراتيجية التنمية المستدامة 2030 . جاء ذلك في كلمة الأمين العام المساعد للجامعة رئيس قطاع الإعلام والاتصال السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة أمام اجتماع المائدة المستديرة للمنظمات، والاتحادات العربية.