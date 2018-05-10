وزراء الثقافة والإعلام في «التعاون الإسلامي» يعقدون اجتماع «الكومياك» 15 مايو

تستضيف جمهورية السنيغال ، يومي 14 و15 مايو الجاري 2018م ، الدورة الـ11 للجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية (كومياك) المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، تحت شعار “التربية والثقافة رافدان لإحلال السلم وتحقيق التنمية والتقارب بين الشعوب”، وذلك في مجمع الملك فهد للمؤتمرات في العاصمة داكار.

ومن المقرر أن يُلقي رئيس جمهورية السنغال وفخامة رئيس كومياك، ماكي سال كلمة ترحيبية في الجلسة الافتتاحية للاجتماع، كذلك يُخاطب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الجلسة الوزارية، ومن المتوقع أن يتحدث معاليه عن المشاريع والأنشطة الثقافية والإعلامية التي تنفذها الأمانة العامة بالتعاون مع أجهزة المنظمة.

وتبدأ أشغال الكومياك التي تتخذ العاصمة داكار مقراً لها، باجتماع كبار الموظفين في الـ 14 مايو 2018م ، الذي سيقدم تقريره إلى الدورة الحادية عشرة للاجتماع الوزاري.

وفيما يخص الجانب الإعلامي، يُناقش الوزراء مشاريع قرارات وتقارير تتعلق بالإعلام الإسلامي وقضية القدس الشريف وفلسطين، ودعم العمل الإعلامي للجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية ، وإطلاق جائزة دولية لوسائل الإعلام والإعلاميين، ودعم نشاطات مؤسسات العمل الإعلامي الإسلامي المشترك والتنسيق فيما بينها.

أما فيما يتعلق بالشأن الثقافي، يبحث الوزراء مشاريع القرارات والتقارير المختلفة الخاصة بقضايا الحوار بين الحضارات، وتحالف الحضارات، والاستراتيجية الثقافية وخطة العمل، والتقويم الهجري الموحد.

كما يُناقش الوزراء إجراءات حماية وصون التراث التاريخي والثقافي الإسلامي والعالمي، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في المجال الثقافي ودعم الإنتاج السينمائي.

ويتطرق الوزراء أيضا إلى المسائل الفلسطينية ذات الصلة بالإعلام والثقافة، حيث سيتم اتخاذ عدة قرارات في هذا الخصوص.