وزراء الداخلية والدفاع والخارجية الخليجيون يغادرون الرياض

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الرياض- واس

غادر أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والخارجية والدفاع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الرياض أمس عقب مشاركتهم في أعمال الاجتماع المشترك لوزراء الداخلية والخارجية والدفاع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

وقد غادر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر يرافقه الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية ومعالي وزير الدولة لشؤون الدفاع الدكتور خالد بن محمد العطية .

‎كما غادر معالي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت يرافقه معالي الشيخ محمد بن خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ومعالي الشيخ خالد الجراح الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية .

‎وغادر سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة يرافقه معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور محمد قرقاش ومعالي وزير الدولة لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي الفلاسي .

‎كما غادر معالي الفريق ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين يرافقه معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية، ومعالي وزير شؤون الدفاع الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة.

‎وغادر معالي وزير الداخلية بسلطنة عمان السيد حمود بن فيصل البوسعيدي يرافقه معالي الوزير المسؤول في الشؤون الخارجية يوسف بن علوي بن عبدالله ، ومعالي الوزير المسؤول في شؤون الدفاع بدر بن سعود البوسعيدي.