وزراء خارجية أميركيون بمسلسل «مدام سكريتري»

واشنطنــ رويترز

اعلنت شبكة “سي بي إس” التلفزيونية الأميركية ان وزراء الخارجية السابقين كولن باول وهيلاري كلينتون ومادلين أولبرايت سيشاركون فــي أدوار شرفية بالمسلسل التلفزيوني الـــسـيـاسـي “مدام سكريتري” خلال أكتوبرل.

وقــالـت المنتجة التنفيذية للمسلسل، باربرا هال، فــي بيان: “يسعدنا ان نشهد آراءهم ونتحاور معهم أمام الكاميرات وخلفها”. ويقوم المسلسل حول شخصية وزيرة الخارجية إليزابيث مكورد وجهودها لتحقيق التوازن الصعب بـيـن عملها الدبلوماسي وشؤونها الشخصية والعائلية.

وبدأ العرض فــي عام 2014، بعد عام مــن ترك كلينتون منصبها بوزارة الخارجية إثر أربعة أعوام فيه. وفـــي عام 2015 اعلنت كلينتون عزمها الترشح للرئاسة عـــن الحزب الديمقراطي فــي عام 2016، لكنها خسرت أمام الجمهوري دونالد ترامب.

أما مادلين أولبرايت فهي أول امرأة تتولى وزارة الخارجية بالولايات المتحدة وقد عملت تحت رئاسة بيل كلينتون. وتولى كولن باول وزارة الخارجية فــي عهد الـــرئـيـس جورج بوش الابن، وكـــان أول وزير خارجية أسود يشغل ذلـك المنصب.