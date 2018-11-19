وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يقرون اتفاقية البريكست

أعلن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ، موافقتهم على اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد “بريكست”.

وكان وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي، بدأوا اليوم، سلسلة اجتماعات ومشاورات، تمهيدا للقمة الاستثنائية التي تعقد الأحد المقبل، للمصادقة على النص، على خلفية المعركة السياسية الدائرة في بريطانيا حول مسألة خروج البلاد من التكتل.

واللقاء هو الأول منذ نشر مشروع الاتفاق مع بريطانيا الأربعاء حول شروط الانسحاب من التكتل، ويهدف إلى التحضير للقمة الاستثنائية المرتقبة في 25 نوفمبر.

وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، التي شهدت حكومتها سلسلة استقالات، وتواجه حركة احتجاج واسعة حول مشروع الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، أنها ستتوجه إلى بروكسل خلال الأسبوع للقاء جاد كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، بشكل خاص.