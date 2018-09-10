وزير إسرائيلي يقتحم المسجدالأقصى

القدس ــ وكالات

اقتحم وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أرئيل، باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس الشرقية، امس الأحد، وسط حراسة شرطية مشددة.وقال مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس فراس الدبس إن الوزير الإسرائيلي المتطرف اقتحم المسجد الأقصى من خلال باب المغاربة الذي تسيطر عليه الشرطة الإسرائيلية منذ الاحتلال الإسرائيلي عام 1967.

وأشار الدبس إلى أن أكثر من 150 مستوطنا إسرائيليا اقتحموا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات وبحراسة الشرطة الإسرائيلية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سمح مؤخرا لأعضاء الكنيست الإسرائيليين باقتحام المسجد الأقصى مرة كل 3 أشهر.

ودعت جماعات إسرائيلية متطرفة إلى تكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى لمناسبة الأعياد اليهودية حيث يحتفل اليهود هذه الأيام بعيد رأس السنة العبرية، كما يحتفلون في وقت لاحق من هذا الشهر بما يسمى “عيد العرش اليهودي”.

وكثف المستوطنون في السنوات الأخيرة من اقتحاماتهم للمسجد الأقصى التي بدأت في العام 2003، حيث اقتحم المسجد منذ بداية العام الجاري أكثر من 20 ألف مستوطن.

ودعا مسؤولون فلسطينيون إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى لتأكيد التمسك الإسلامي بالمسجد الأقصى في مواجهة المحاولات الإسرائيلية لتقسيم المسجد زمانيا ومكانيا.

وعلى الصعيد ذاته، اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، موظف الإعمار في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس رائد الزغير أثناء قيامه بعمله في باحات المسجد الأقصى.

وحاصر عدد من أفراد الشرطة الزغير أثناء قيامه بعمله واعتقلوه من داخل المسجد ونقلوه إلى أحد مراكز شرطة الاحتلال في القدس دون توضيح الأسباب.