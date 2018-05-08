وزير إسرائيلي يهدد الأسد: نفوذ إيران يعني تصفيتك

عواصم ــ رويترز

لم يستبعد وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، اغتيال بلاد لرئيس النظام السوري بشار الأسد والاطاحة بحكومته، حال استخدمت إيران الأراضي السورية في تنفيذ هجمات ضد اسرائيل

وقال شتاينتز، وهو عضو في مجلس الوزراء الأمني المصغر، لموقع صحيفة يديعوت أحرونوت الإلكتروني: “إسرائيل لم تتدخل في الحرب السورية حتى الآن”.

وتابع: “إذا استمر الأسد في السماح لإيران بالعمل داخل أراضي سوريا ستصفيه إسرائيل وتطيح بنظامه”.

وتوقع وزراء الدفاع الإسرائيليون فى وقت سابق هجمات انتقامية إيرانية، من الأراضي السورية، في المستقبل القريب، حسب ما أفادت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية.

وكانت إسرائيل شاركت في هجمات على مطار “تيفور” بسوريا الشهر الماضي، أسفرت عن مقتل مستشارين عسكريين إيرانيين.

وقال شتاينتز: “إذا سمح الأسد لإيران بتحويل سوريا إلى قاعدة عسكرية ضدنا، لمهاجمتنا من الأراضي السورية، فعليه أن يعرف أنها ستكون نهايته”.