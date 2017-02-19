وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية القطري يشيد بالخدمات الجليلة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن

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أشاد معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر الدكتور غيث بن مبارك الكواري:

بالخدمات الجليلة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لضيوف الرحمن .

وثمن الكواري الخدمات الكبيرة والمتعددة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لرعاية الحجاج والعناية بالأماكن المقدسة.

مشيدًا بتعاون القطاعات التابعة لوزارة الحج والعُمرة كافة التي تعمل تحت مظلتها، ومختلف الجهات الحكومية والأهلية.

مؤكِّداً أن هذا التعاون الكبير والمثمر سيسهم في إنجاح موسم حج هذا العام كذلك – بمشيئة الله تعالى -.

جاء ذلك خلال لقائه بمعالي وزير الحج والعُمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بمكة المكرمة اليوم.

وذلك وفقاً للتوجيهات الكريمة للإعداد الجيد لترتيبات استقبال وفود حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد رسوله الكريم لموسم حجّ 1438هـ.

وتقديم أفضل الخدمات لهم وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

وفي إطار خطط وزارة الحجّ والعُمرة للتنسيق مع أصحاب المعالي والسعادة رؤساء وفود شؤون حج الدول العربيِّة والإسلاميِّة ودول الأقليات الإسلاميِّة.

لمناقشة ترتيبات تنظيم حجاجهم، ومنها استقبالهم وتفويجهم وإسكانهم وتنقلاتهم.

وكذلك بحث الموضوعات المتعلقة بالخدمات التي ستقدمها لهم وزارة الحج والعُمرة، ومؤسسات أرباب الطوائف التي تعمل تحت مظلتها.

والنقابة العامّة للسيّارات, وكل ما تعنى به الخطط التشغيلية للوزارة لإنجاح موسم حج هذا العام .