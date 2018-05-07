وزير الإسكان يتفقد مشروعات بعسير ويلتقي رجال الأعمال

تفقد معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم، مشروعات الوزارة في منطقة عسير.

وبدأ معالي وزير الإسكان, جولته باجتماع مع عدد من رجال الأعمال والمطورين العقاريين بمنطقة عسير في مقر الغرفة التجارية والصناعية بأبها، جرى خلاله بحث سبل تعزيز الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص، والحلول المناسبة لأي عقبات قد تواجه سرعة تنفيذ مشروعات الإسكان.

بعد ذلك, وقف معاليه, على سير العمل في مشروع “تلال أبها” السكني الذي يعد أحد أبرز مشروعات وزارة الإسكان في مدينة أبها ويقع على مساحة تقدر بمليون متر مربع وينفذ حالياً بالتعاون مع المطورين العقاريين.

واستمع الأستاذ الحقيل, إلى شرح مفصل عن مكونات المشروع الذي يحتوي 4 أحياء سكنية هي “حي الدانا1” وحي “الدانا2″ و”حي الفردوس1 ” و” حي الفردوس 2 ” تحتوي فلل سكنية متنوعة المساحات ومزودة بالخدمات والمرافق العامة مثل المساجد, والمدارس, والمراكز الصحية, والمرافق الترفيهية, والساحات الخضراء التي تتوسط الفلل ، إضافة إلى خدمات الكهرباء والماء والهاتف والصرف الصحي.

وتشرف وزارة الإسكان على 14 مشروعاً في منطقة عسير، كما وفرت 22 ألف قطعة أرض مطورة للمستفيدين من برنامج “سكني”، إضافة إلى 9 مشروعات للأراضي الوزارية في مرحلة الطرح تتوزع في عدد من محافظات المنطقة، منها خميس مشيط, والمجاردة، وأحد رفيدة, وبيشة، وسراة عبيدة، وبارق، وبلقرن، وتثليث، والبرك .