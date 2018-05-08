وزير الإسكان يسلّم عدداً من المستفيدين أراضيهم في “عسير”

سلّم معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل عدداً من المستفيدين ضمن برنامج “سكني” في منطقة عسير أراضيهم السكنية وذلك استمراراً لتسليم الفلل الجاهزة والأراضي على مستوى مناطق المملكة كافة، فيما تفقّد معاليه خلال زيارته لمنطقة عسير مشاريع الوزارة، والتقى خلالها بالجهات المنفذة والعاملين فيها، مشدداً على ضرورة الالتزام بإنجازها وفقاً للمواعيد والجودة المحددة تمهيداً لاستفادة المواطنين منها.

وزار معاليه خلال الجولة مشروع إسكان أبها للوحدات السكنية تحت الإنشاء “البيع على الخارطة” والذي تم تخصيصه مسبقاً ويوفر نحو 1513 وحدة سكنية متنوعة تم استكمال حجزها في نوفمبر الماضي، كذلك قام بزيارة مشروع إسكان محافظة خميس مشيط الذي يتضمن نحو 7 آلاف فيلا وشقة تحت الانشاء انتهت المرحلة الأولى من حجوزاته مسبقاً، في حين تتكامل في المشروعين أعمال البنية التحتية ويوفر عدداً من المواقع المخصصة للمرافق الخدمية.

وأوضح معاليه أن إجمالي ما تم تخصيصه خلال المرحلتين الأولى والثانية من برنامج “سكني ” لمنطقة عسير وحتى إبريل الماضي يصل إلى 31684 خياراً سكنياً وتمويلاً تلبي نحو 44% من الطلب في المنطقة، تشمل 8793 وحدة سكنية تحت الإنشاء “البيع على الخارطة”، إضافة إلى 9427 قرضاً عقارياً مدعوماً من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، و13464 أرضاً تقدم بشكل مجاني للمستفيدين حيث يتم العمل على استكمال مشاريع تطوير الأراضي المجانية في المنطقة وفق مراحل الإنجاز المخطط لها، مؤكداً أن التخصيص في منطقة عسير مستمر خلال الدفعات المقبلة من برنامج “سكني” لتلبية الطلب على الدعم السكني وتوفير مختلف الخيارات للمستفيدين.

وأكّد معالي وزير الإسكان حرص الوزارة على توفير كافة الخيارات السكنية والتمويلية المناسبة للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني في جميع مناطق ومدن المملكة، لافتاً إلى أن هناك 16 جهة حكومية تتضافر جهودها من خلال برنامج الإسكان الذي تم إطلاقه فبراير الماضي تهدف إلى خدمة المواطنين وتسهيل تملك السكن الملائم وذلك لرفع نسبة التملك إلى 60% بحلول عام 2020، والوصول إلى 70% عام 2030.