وزير الإسكان يوجه بتسريع إجراءات العقود

الرياض – البلاد

حث وزير الاسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل جميع العاملين في خدمة المستفيدين على تسريع اجراءاتهم وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم لاستكمال توقيع عقودهم النهائية. جاء ذلك خلال زيارته لمعرض “سكني إكسبو 2018” في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض ، تفقد خلالها الأجنحة المشاركة ، والتقى بعدد من المسجلين في قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية، واطمأن على الخدمات التي يتم تقديمها لهم .

واستمع معالي وزير الاسكان إلى مرئيات عدد من المستفيدين حيال ما يقدمه “سكني أكسبو 2018” لهم، مشيدين في الوقت ذاته بخدمة “المستشار العقاري” التي ساعدتهم على تخطي بعض العقبات التي تواجههم للحصول على مسكنهم الأول بما يناسب رغباتهم وقدراتهم، إضافةً لما قدمته أجنحة المعرض للمستفيدين من تعريف عن أحدث النماذج والتصاميم السكنية وأفضل مواد البناء وأكثرها جودة، وأنسب الحلول التمويلية للحصول على “التمويل العقاري”.

يهدف معرض “سكني أكسبو” الذي أنطلق برعاية أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر ال سعود، وتنظمه الوزارة وصندوق التنمية العقارية، إلى تيسير رحلة مستفيدي برنامج “سكني” لتملك مسكنهم الأول من خلال جمع مختلف الجهات ذات العلاقة من مطورين، وعقاريين، ومقاولين، وجهات حكومية، ومؤسسات تمويلية، وتوفير كل حلول الإسكان والتمويل.