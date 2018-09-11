وزير الإعلام:مشاعر عميقة تجمع الشعبين السعودي والباكستاني

جدة- البلاد

أوضح وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد أن زيارته لباكستان مؤخراً أتاحت لمعاليه معايشة المشاعر الأخوية العميقة التي جمعت بين الشعبين الكبيرين: السعودي والباكستاني، معززة بعقودٍ من الشراكة الاستراتيجية الفاعلة بين الحكومتين.

وقال معاليه في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر أمس:”كما تشرفت بنقل تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، لدولة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان،

والتقيت كذلك بنخبة من كبار المسؤولين الباكستانيين. وتشرفت بنقل تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، لفخامة الرئيس الباكستاني عارف علوي، أثناء زيارتي لجمهورية باكستان الإسلامية”.