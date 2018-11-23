وزير الإعلام: زيارة ولي العهد للإمارات تأتي امتداداً لعلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين

أكد معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – لبلده الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة، تأتي امتداداً لعلاقات الأخوّة الراسخة والتاريخية بين البلدين الشقيقين.

وقال معاليه في تصريح صحفي بهذه المناسبة:” إن زيارة سمو سيدي ولي العهد ولقائه بأشقائه المسؤولين في دولة الإمارات، هي استمرار لنهج التشاور وتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا التي تهم القيادتين والشعبين الشقيقين، وتنسيق مواقفهما المشتركة لما فيه خير ونماء البلدين والمنطقة العربية والإسلامية “.

وأضاف معالي وزير الإعلام ” إن هذه الزيارة تحمل أسمى معاني المحبة والود المتبادل بين القيادتين والشعبين الشقيقين، حيث تجتمع القيادتان على الطموح الصادق والعزيمة القوية نحو نهضة منطقتنا وتطويرها “.

وأشاد معاليه بحفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة التي وجدها سمو ولي العهد والوفد المرافق له في إمارات الخير والمحبة، التي تجسد مشاعر الأخوة الصادقة للمملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً.

ونوه معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد بتنامي وشائج الأخوة والمحبة بين البلدين الشقيقين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على البلدين نعمة الأمن والأمان والرخاء.