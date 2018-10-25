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وزير الإعلام : كلمات ولي العهد تختصر ماذا تريد المملكة أن تكون

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time13 / صفر / 1440 هـ      25 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أشاد معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد بمضامين حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة في جلسة سموه اليوم ضمن مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد في الرياض.

وقال معاليه: ” إنها تختصر ماذا تريد المملكة أن تكون، فكلمات سموه حملت معالم الطريق إلى أهداف رؤية 2030″.

وعن وصف سموه للشعب السعودي بأنه عظيم وجبار ويحقق أهدافه، قال الدكتور العواد “شعب تفاخر به قيادته أمام العالم، وبهذه الكلمات المضيئة، حريٌّ به أن يعرف بأنه المستقبل”، مضيفاً “من هذا الانسجام بين القيادة والشعب يبدأ الوعي بالتحديات، والمصير المشترك، وعبر تنامي الوعي، يبرز أحد أهم مكونات سعودية الغد التي ستقود المنطقة إلى الاستقرار السياسي، والاقتصادات المتنوعة والقوية”.

وخلص معالي وزير الإعلام ، إلى أن المملكة لا تفكر في مصالحها فحسب، بل إنها أمام التزام أخلاقي وعربي وإسلامي تاريخي، تجاه الأشقاء ومستقبل المنطقة، ورخاء وتطور الشعوب العربية، كما جاء في كلمات سمو ولي العهد أن مايهمه هو تقدم دول المنطقة في خططها ، مفصحًا – حفظه الله – بأنه لا يريد أن يموت قبل رؤية شرق أوسط متقدم وقوي.

ibrahim

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