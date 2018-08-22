وزير الإعلام يتفقد قطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها في مِنى

رفع معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولشعب المملكة وللمسلمين أجمع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .

وأكد معاليه أن العمل الإعلامي اليوم أصبح محركاً أساسيا لنقل أي صورة ولاسيما أن العالم الإسلامي يتوق لرؤية أيام الحج ، مبرزا حرص وزارة الإعلام على جلب الأجهزة والإمكانات والتسهيلات التي تمكن العالم أجمع من مشاهدة هذا الحدث العالمي .

جاء ذلك في التصريح الصحفي الذي أدلى به معاليه عقب تفقده أمس ، قطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها في مقرها بمشعر منى ووقوفه على سير العمل في نقل التغطية الإعلامية المباشرة لشعائر الحج لهذا العام 1439هـ وآليات تيسير مهام وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية المسموعة والمقروءة والمرئية في هذا الحدث الإسلامي الكبير .

وقال ” إن توجيهات القيادة الرشيدة واضحة وصريحه بأن يتم نقل هذا الحدث الإسلامي الرائع لأرجاء المعمورة كافة , وأن يكون النقل سواءً كان مرئياً أو مقروءاً أو مسموعاً على أعلى المستويات, وأن يليق بسمعة ومكانة المملكة العربية السعودية ” ، مؤكدا حرصها على توفير الإمكانات كافة .

ولفت معاليه النظر إلى أن العمل الإعلامي أصبح يقاس بالكيف لا بالكم ، وأن كاميرا درون واحدة تعمل فارقًا كبيرًا جدًا وقال ” هناك تطور تكنولوجي هائل جدًا لذلك من المهم أننا نتعامل مع هذه المعطيات الجديدة بكل مهنية ” .

وكان معالي وزير الإعلام قد استهل الجولة بزيارة لبرج هيئة الإذاعة والتلفزيون ومقر وكالة الأنباء السعودية وتابع آلية العمل وما يبذل من جهد في نقل الأحداث عبر الأجهزة الحديثة التي سخرت لنقل وقائع هذه المناسبة وإيصالها إلى مختلف أنحاء العالم .

إثر ذلك توجه معاليه ، إلى المركز الإعلامي الذي هيأته الوزارة لخدمة ضيوفها الإعلاميين من داخل المملكة وخارجها، وتفقد ما يحتوي عليه من أجهزة حاسب آلي ومطبوعات ومنشورات إعلامية وتثقيفية وصور عن المملكة .

والتقى معاليه خلال الزيارة بعدد من ضيوف الوزارة ممثلي القنوات والوكالات والصحافة العربية والإسلامية والعالمية الذين يقومون بتغطية مناسك الحج ، حيث أكد لهم أن القنوات الأجنبية تحرص وتتابع نقل هذا الحدث العالمي الكبير الذي تعيشه المملكة وهو موسم الحج الذي كان في السابق مقتصرا على النقل للعالم الإسلامي ، مبرزا الاهتمام بنقل مشاعر الدين الإسلامي .

رافق معالي وزير الإعلام خلال الجولة معالي رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين وعدد من المسؤولين .