الأولى

وزير الإعلام يدشن المركز الإعلامي الموحد لليوم الوطني الـ88

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time8 / محرم / 1440 هـ      20 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أعلن وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد اليوم، عن تدشين المركز الإعلامي الموحد لليوم الوطني الـ 88، وذلك في حفل أقيم في مدينة الرياض، حضره عدد كبير من المسؤولين والإعلاميين والصحفيين، بالإضافة لقيادات وزارة الإعلام، والمتحدثون الرسميون للجهات الحكومية المشاركة.

وأكد وزير الإعلام أن ما تحقق من تقدم في توحيد الخطاب الإعلامي، وكذلك تنامي مستوى التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية، أصبح حقيقة واضحة يلمسها كل متابع. وأضاف أن من يسير في شوارع المملكة يدرك تلك الحقيقة من خلال الهوية البصرية الموحدة التي تتحلى بها شوارع المدن السعودية ومبانيها بمناسبة اليوم الوطني 88.

وقال الدكتور عواد العواد إن النجاح الذي نشهده اليوم لم يكن ليتحقق بغير توجيهات ودعم وثقة قيادتنا الرشيدة ـ حفظها الله، ثم تعاون ودعم ومساندة والتزام مسؤولي الجهات الحكومية، مضيفاً أن الجميع شركاء في العمل وفي الإنجاز وتحقيق النجاح.
ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *