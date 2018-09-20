وزير الإعلام يدشن المركز الإعلامي الموحد لليوم الوطني الـ88

أعلن وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد اليوم، عن تدشين المركز الإعلامي الموحد لليوم الوطني الـ 88، وذلك في حفل أقيم في مدينة الرياض، حضره عدد كبير من المسؤولين والإعلاميين والصحفيين، بالإضافة لقيادات وزارة الإعلام، والمتحدثون الرسميون للجهات الحكومية المشاركة.

وأكد وزير الإعلام أن ما تحقق من تقدم في توحيد الخطاب الإعلامي، وكذلك تنامي مستوى التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية، أصبح حقيقة واضحة يلمسها كل متابع. وأضاف أن من يسير في شوارع المملكة يدرك تلك الحقيقة من خلال الهوية البصرية الموحدة التي تتحلى بها شوارع المدن السعودية ومبانيها بمناسبة اليوم الوطني 88.

وقال الدكتور عواد العواد إن النجاح الذي نشهده اليوم لم يكن ليتحقق بغير توجيهات ودعم وثقة قيادتنا الرشيدة ـ حفظها الله، ثم تعاون ودعم ومساندة والتزام مسؤولي الجهات الحكومية، مضيفاً أن الجميع شركاء في العمل وفي الإنجاز وتحقيق النجاح.