وزير الإعلام يزور مدينة الإنتاج الإعلامي في القاهرة

زار وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد، اليوم، مدينة الإنتاج الإعلامي في القاهرة.

وكان في استقبال العواد لدى وصوله مقر المدينة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام مكرم محمد أحمد ورئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب المصري رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي أسامة هيكل.

وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض نتائج اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب الذي اختتم أعماله في وقت سابق اليوم.

وتجول وزير الإعلام في مرافق مدينة الإنتاج الإعلامي واطلع على بعض الاستديوهات ومواقع التصوير، مبديًا إعجابه بما شاهده، متمنيًا التوفيق والنجاح لكافة العاملين.