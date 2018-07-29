محليات

وزير الإعلام يسلم الرخصة السينمائية الثالثة لاتحاد “الراشد – امباير”

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time15 / ذو القعدة / 1439 هـ      29 يوليو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
سلم معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الدكتور عواد بن صالح العواد اليوم الرخصة الثالثة لتشغيل السينما وذلك لاتحاد مجموعة الراشد -امباير سينما، الذي يسعى لإنشاء مواقع متعددة في عدد من مدن المملكة بواقع 30 دار سينما خلال ثلاث سنوات.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع قد وافق في 11 ديسمبر 2017 على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور العرض بهدف دعم القطاع السينمائي لتحفيز النمو والتنوع الاقتصادي وتوفير فرص وظيفية في مجالات جديدة تماشياً مع رؤية المملكة الطموحة 2030 م.

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *