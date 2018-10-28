وزير الإعلام يعقد اللقاء الدوري مع رؤساء التحرير

التقى معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في مكتبه بالرياض اليوم رؤساء تحرير الصحف المحلية، ضمن الاجتماعات الدورية التي يعقدها معاليه معهم.

وجرى خلال اللقاء مناقشة المستجدات الراهنة، ودور الصحافة والسعودية تجاهها، كما تم بحث المشاريع والمبادرات الإعلامية التي تقدمها الوزارة دعما للصحافة والصحفيين.

وقد استمع وزير الإعلام إلى آراء رؤساء التحرير ومداخلاتهم بشأن التطورات الحالية، وأفكارهم ومقترحاتهم بشأن تطوير العمل الإعلامي والصحفي، وما يمكن تحويله من تلك الأفكار والمقترحات إلى برامج عمل تحقق الأهداف المرجوة.

وبعد اللقاء، قام رؤساء التحرير بجولة على أقسام في مركزي التواصل الحكومي والدولي التابعين لوزارة الإعلام، واطلعا على الخطط والمبادرات والبرامج التي ينفذها المركزان، ودورهما في تنسيق الجهود الإعلامية للجهات الحكومية.

كما تعرفوا على آخر المشاريع التي يعمل عليها المركزان، والهادفة لإبراز الإنجازات التي تحققها المملكة في المجالات المختلفة.