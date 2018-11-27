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وزير الإعلام يلتقي بالوفد الإعلامي المرافق لزيارة ولي العهد إلى مصر

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time17 / ربيع اﻷول / 1440 هـ      27 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
التقى معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد اليوم في القاهرة بالوفد الإعلامي المرافق لتغطية الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى جمهورية مصر العربية.

وأكد معالي وزير الإعلام الدكتور عواد العواد أهمية الزيارة الحالية لسمو ولي العهد لجمهورية مصر العربية التي تهدف إلى تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

ودعا معاليه الوفد الإعلامي إلى أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات الإعلامية كافة.

ibrahim

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