وزير الإعلام يلتقي بالوفد الإعلامي المرافق لزيارة ولي العهد إلى مصر

التقى معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد اليوم في القاهرة بالوفد الإعلامي المرافق لتغطية الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى جمهورية مصر العربية.

وأكد معالي وزير الإعلام الدكتور عواد العواد أهمية الزيارة الحالية لسمو ولي العهد لجمهورية مصر العربية التي تهدف إلى تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

ودعا معاليه الوفد الإعلامي إلى أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات الإعلامية كافة.