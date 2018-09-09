وزير الإعلام ينقل تحيات القيادة لرئيس الوزراء الباكستاني

استقبل دولة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم في ديوان رئاسة الوزراء بإسلام آباد معالي وزير الاعلام الدكتور عوّاد بن صالح العواد الذي يقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية باكستان الإسلامية.

ونقل معالي وزير الإعلام الدكتور العواد لدولته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، كما نقل تحيات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله. فيما حمّله دولة رئيس الوزراء الباكستاني تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، رعاهما الله وحفظهما.

وتم خلال الاجتماع استعراض العلاقات السعودية الباكستانية والتعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين. حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان الاستاذ نواف المالكي.