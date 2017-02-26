وزير البيئة والمياه يجتمع مع وزير الزراعة والأغذية الإيرلندي

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بحث معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي:

مع معالي وزير الزراعة والأغذية والثروة البحرية الإيرلندي مايكل كريد , اليوم.

أوجه التعاون بين البلدين في المجالات المشتركة وسبل تطويرها.

كما جرى خلال الاجتماع الذي عقد في قاعة الاجتماع بمقر المؤسسة العامة للحبوب بالرياض.

مناقشة عدد من الموضوعات تضمنت التعاون بين المملكة وإيرلندا في مجال الأغذية الزراعية.

إضافة إلى أنظمة الاستدامة الغذائية الإيرلندية وإمكانية التعاون المستقبلي بين الوزارتين في المجالات الأخرى ذات العلاقة.