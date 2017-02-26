العدد 21858 27 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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وزير البيئة والمياه يجتمع مع وزير الزراعة والأغذية الإيرلندي

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وزير البيئة والمياه يجتمع مع وزير الزراعة والأغذية الإيرلندي
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بحث معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي:

مع معالي وزير الزراعة والأغذية والثروة البحرية الإيرلندي مايكل كريد , اليوم.

أوجه التعاون بين البلدين في المجالات المشتركة وسبل تطويرها.

كما جرى خلال الاجتماع الذي عقد في قاعة الاجتماع بمقر المؤسسة العامة للحبوب بالرياض.

مناقشة عدد من الموضوعات تضمنت التعاون بين المملكة وإيرلندا في مجال الأغذية الزراعية.

إضافة إلى أنظمة الاستدامة الغذائية الإيرلندية وإمكانية التعاون المستقبلي بين الوزارتين في المجالات الأخرى ذات العلاقة.

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التصنيف: اقتصاد

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