وزير التجارة الاندونيسي: علاقاتنا التجارية مع المملكة تشهد نمواً كبيراً

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عبر وزير التجارة بجمهورية أندونيسيا إنفرتيستو لوكينتا عن سعادة اندونيسيا حكومة وشعباً بالزيارة التاريخية الكبيرة التي يقوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لجمهورية اندونيسيا التي تعبر عن العلاقة المتميزة بين البلدين الشقيقين وتأخذها الى مستويات أكبر من التفاهم والتعاون.

وقال في تصريح لوكالة الانباء السعودية على هامش ملتقى الأعمال السعودي الإندونيسي الذي عقد اليوم في العاصمة الاندونيسية جاكرتا: إن اجتماعات قيادتي البلدين التي جرت يوم أمس بين خادم الحرمين الشريفين وفخامة الرئيس الاندونيسي أكدت أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات، ومنها الجانب الاقتصادي وأهمية تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين.

وأوضح أن ملتقى الأعمال السعودي الاندونيسي الذي عقد اليوم شهد توقيع العديد من الاتفاقيات المهمة التي تبلغ قيمتها مليارات الريالات، وهو ما يعزز حركة الاقتصاد والتجارة ويرفع من الميزان التجاري بين البلدين.

وأشار وزير التجارة الإندونيسي إلى أن العلاقات بين البلدين تشمل جوانب متعددة وفي كل مرة تتعدد هذه المجالات وتزداد وهذا مؤشر مهم في تطور العلاقة الاقتصادية ، حيث شملت اليوم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الطاقة و الخدمات الطبية و الإسكان وتوطين الخبرات والكفاءات البشرية والسياحة .