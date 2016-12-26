وزير التجارة : تخصيص 200 مليار ريال لدعم القطاع الخاص

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جدة ـــ البلاد

كشف وزير التجارة والاستثمار، ماجد بن عبدالله القصبي، عن تخصيص 200 مليار ريال لدعم القطاع الخاص للاستثمار حتى عام 2020.

وقال القصبي في مقابلة تلفزيونية مع “العربية”، أن مبلغ 200 مليار ريال عبارة عن قروض طويلة المدى، مبينا أنه سيتم صرفها على حسب الاحتياجات والفرص.

واعلن القصبي صرف ما بين 40 إلى 60 مليار ريال خلال العام القادم، مضيفا أنه سيتم الاعلان عن الشروط والقطاعات التي سيتم توجيه الاستثمار لها قريبا.

وقال القصبي إن الاستثمارات ستكون موجهة على محورين، الأول قطاعات جديدة، مثل الخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والتعدين والتمويل، والمحور الثاني القطاعات التي ترغب الدولة بالاستثمار فيها لخلق فرص عمل للمواطنين، ودعم الصناديق الحالية.

وأكد أن منظومة الحوافز لجذب الاستثمار تشمل الدعم المالي القوي وتطوير اللوائح والأنظمة والقوانين، وتحسين الاجراءات وإلغاء البيروقراطية.

وبخصوص المقابل المالي على الوافدين، أشار إلى أن الهدف منه هو رفع كفاءة التشغيل لدى الشركات وتحقيق التوازن في فرص التوظيف للسعوديين وغير السعوديين، مبينا أنه على المدى القصير قد يكون هناك تأثير لكن على المدى الطويل سيتم بناء اقتصاد قوي ومستقر ومستدام.