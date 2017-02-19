وزير التجارة من نواكشوط : الملك أمر بالاستثمار في موريتانيا

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نواكشوط ــ وكالات

قال وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود “حفظه الله” أمر بضرورة تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين موريتانيا والمملكة واستكشاف آفاق جديدة لها.

وأضاف الوزير القصبي في تصريحات للصحفيين عقب مباحثات أجراها في العاصمة الموريتانية نواكشوط مع الرئيس محمد ولد عبد العزيز إن خادم الحرمين الشريفين أوصى بتفعيل دور اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين للبحث عن فرص للاستثمار وتفعيل التبادل التجاري والاقتصادي. ونظم في العاصمة الموريتانية نواكشوط، ، اجتماع تحضيري للدورة الثانية للجنة المشتركة الموريتانية السعودية لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وقالت الأمينة العامة لوزارة التجارة والصناعة والسياحة الموريتانية العالية بنت منكوس: إن هذا الاجتماع جاء تأسيسا على مقاربة عملية وضعت الأطر القانونية للتعاون بين موريتانيا والسعودية.