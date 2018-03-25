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وزير التعليم يدشن البوابة الإلكترونية لملتقى تواصل الثالث

كتبه abdulsalam alzahraniaccess_time8 / رجب / 1439 هـ      25 مارس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

دشن معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، اليوم البوابة الإلكترونية لملتقى تواصل الثالث، الذي سيقام يوم الخميس 1439/07/19 الموافق 2018/04/05 بعنوان : #تواصل_تواصل_ذكي_ بين_المواطن_والحكومة .

وأوضح المشرف العام على مركز رعاية المستفيدين وخدمة تواصل بوزارة التعليم عبدالعزيز بن منصور العصيمي؛ أن هذا الملتقى

يأتي امتدادا للملتقيات السنوية السابقة، وأن ملتقى تواصل الثالث سيحظى برعاية معالي وزير التعليم

وتشريف عدد من أصحاب المعالي والسعادة، وعدد من المهتمين في مجالات الإعلام والعلاقات والتواصل

بمشاركة عدد من ممثلي خدمة تواصل الإلكترونية بكافة قطاعات الوزارة والجامعات وإدارات التعليم.

كما سيتم إطلاق عدد من الخدمات والقنوات الجديدة لخدمة تواصل

بالإضافة لإقامة عدد من ورش العمل والجلسات العلمية بمشاركة رجالات الإعلام والتواصل

فيما سيتم تكريم الجهات المتميزة في أدائها، كما سيقام معرض مصاحب للملتقى بإذن الله.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل الملتقى والتسجيل المبكر عبر بوابة الملتقى: https://tawasul.moe.gov.sa/Forum/Default.aspx

abdulslam

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