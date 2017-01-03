وزير التعليم يدشن جائزة تفوق مؤسسة تكافل الخيرية

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الرياض – البلاد

دشن معالي وزير التعليم رئيس مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية الدكتور أحمد بن محمد العيسى جائزة تفوَّق بنسختها الثانية التي تستهدف طلاب وطالبات تكافل في الصف الثالث المتوسط وجميع صفوف المرحلة الثانوية.

وتأتي هذه المبادرة من المؤسسة لتحفيز وتشجيع الطلاب والطالبات على رفع مستواهم العلمي وتحصيلهم الدراسي.

وأوضح معاليه في تصريح صحفي أثناء تدشينه الجائزة بقوله: “نطلق اليوم على بركة الله جائزة تفوَّق لطلاب وطالبات مؤسسة تكافل الخيرية في نسختها الثانية، ونأمل من الطلاب والطالبات السعي نحو التفوق والتميز بتحسين مستواهم العلمي ورفع معدلهم الدراسي والاستفادة من الفرصة التي تقدمها تكافل، ونرجو للجميع النجاح والتوفيق والتخرج من المرحلة الثانوية بمعدلات متميزة.”

ومن جانبه ذكر أمين عام المؤسسة الدكتور محمد العقيلي أن الجائزة تهدف لتنمية القدرات العلمية لطلبة تكافل ومكافأة وتشجيع المتفوقين والمتميزين.

وأضاف أثر النسخة الأولى من الجائزة كان باهرا فقد زاد عدد المتفوقين 80% مقارنة بالعام السابق، مما دفع المؤسسة لتوسيع نطاق الجائزة في العام الحالي لتشمل الصف الثالث المتوسط بالإضافة لكافة صفوف المرحلة الثانوية ورصد مبلغ 11 مليون ريال للجوائز التشجيعية. الجدير بالذكر أن الجائزة للطلبة المتميزين دراسيا في الصف الثالث متوسط وجميع صفوف المرحلة الثانوية بناء على المعدل الدراسي بالإضافة لدرجة اختبارات قياس لطلبة الصفين الثاني والثالث الثانوي. هذا وقد انطلقت الجائزة بنسختها الأولى في العام الدراسي الماضي واستفاد منها 6534 طالبا وطالبة في الصفين الثاني والثالث الثانوي.ويمكن لطلبة تكافل الاستفادة من تلك الفرص بالتسجيل في بوابة الطلبة من موقع المؤسسة www.takaful.org.sa .