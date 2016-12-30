وزير التعليم يدشن حملة التبرع بالدم

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الرياض – البلاد

دشن معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى حملة التبرع بالدم، لأبطال الحد الجنوبي، تحت شعار ( دماؤنا فداء أبطالنا) بالتعاون مع الخدمات الطبية بالقوات المسلحة في مدرسة الحجاز الابتدائية ، بحضور مدير عام الخدمات الطبية بالقوات المسلحة اللواء سليمان المالك .

وقال معالي وزير التعليم : إن المبادرة لهذه الحملة انبثقث من المدرسة كواجب وطني، نشارك من خلاله أبناء الحد الجنوبي في أداء الواجب، ونحن نتطلع أن تبادر المدارس الأخرى ومؤسسات التعليم الأخرى في الجهد ، مؤكدا أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة وقطاع التعليم الذي يفخر بإرسال هذه الرسالة المعنوية لأبنائنا في الحد الجنوبي، سائلا الله لهم التوفيق، وأن يحمي بلادنا من كل مكروه.