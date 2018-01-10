محليات

وزير التعليم يدشن فعاليات أندية الحي

By albilad_adminaccess_timeمنذ 3 ساعاتchat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – البلاد
دشن معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى أمس فعاليات ” شتانا ترفيه والحي يحييك” , ضمن أنشطة أندية الحي في نادي الحي بمدرسة هشام بن حكيم بحي الجزيرة بالرياض .
كما دشنت وكيل وزارة التعليم الدكتورة هيا العواد الفعاليات ذاتها في نادي مدرسة الحي بالمتوسطة 205 بحي الازدهار لاستثمار إجازة منتصف العام الدراسي ببرامج نوعية تخدم الطلبة والطالبات والأسر.
وتضم البرامج أنشطة وفعاليات متنوعة تتناسب مع أفراد المجتمع كافة وبمختلف شرائحه، وتتسم بالطابع الشعبي، بهدف تنشيط ذاكرة الأبناء وحفظ التراث الثقافي والاجتماعي والبناء عليه بما يليق بالهوية والخصوصية على المستوى المحلي والعربي والإسلامي .

albilad_admin

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