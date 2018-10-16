وزير التعليم يدشن مشروع التعرف على الموهوبين

الرياض- البلاد

دشن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى في مقر مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، العام التاسع للمشروع الوطني للتعرف على الموهوبين، بحضور سمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري رئيس هيئة تقويم التعليم ، والأمين العام لمؤسسة “موهبة” الدكتور سعود بن سعيد المتحمي .

وقال معاليه في كلمته : ” إن المملكة وبتوجيه ودعم قيادتها الرشيدة ، تواصل مسيرتها في التعليم النوعي وتعزيز ثقافة الابتكار، لبناء مجتمع المعرفة والنهضة المستدامة ، موضحاً أن الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة و”موهبة”، ومركز قياس، حققت خطوات مهمة ملموسة على طريق تسليح فئة الموهوبين بالعلم والمعرفة، وفق أحدث البرامج والمنهجيات العالمية.

بدوره، أوضح معالي الأمين العام لمؤسسة “موهبة” الدكتور سعود المتحمي أن المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين يجسد الشراكة الحقيقية والتكاملية والفاعلة بين وزارة التعليم وموهبة والمركز الوطني للقياس، من أجل الوطن ونهضته، ولتزويد الموهوبين والموهوبات في التعليم العام بالدافع والطموح، لتحقيق النجاح .

وبين معاليه أن المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين أثبت أن المملكة ثرية برأس مالها البشري من الموهوبين، وأن الوطن يستطيع أن ينجز بهم الكثير في طريق التنمية المستدامة، وأن يكون الأول عالمياً في ميدان الموهبة والإبداع بما يمكن أن يحققه هؤلاء الموهوبون من إنجازات، – بفضل الله تعالى -، ثم بدعم القيادة الرشيدة -حفظها الله-.

وأشار إلى أن المشروع حقق طفرة ونجاحاً كبيراً منذ انطلاقته عام 2011، فيما يتعلق بأعداد المرشحين والمختبرين والمقبولين، وأنه خلال السنوات الثمان الماضية من عمر المشروع، زادت أعداد المرشحين بنسبة 24 %، وأعداد المختبرين بنسبة 41%، وأعداد المقبولين بأكثر من 61%.