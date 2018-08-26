وزير التعليم يرعى المنتدى الدولي للمعلمين والمعلمات غداً

يرعى معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى غداً افتتاح المنتدى الدولي للمعلمين والمعلمات، الذي يستمر ثلاثة أيام في مقر الوزارة بالرياض ، ويشارك فيه 700 معلم ومعلمة من جميع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، و89 معلماً ومعلمة من 26 دولة .

وينفذ ضمن أعمال المنتدى 50 ورشة عمل ، و 200 مجموعة تركيز، بهدف تبادل الخبرات التعليمية، والممارسات التربوية بين المعلمين والمعلمات السعوديين والمعلمين الدوليين لتنمية مهاراتهم في أساليب إدارة الصف، ومساعدة المعلمين على فهم دورهم في البيئة الصفية، ورفع مستوى قدراتهم في الاتصال والتواصل للانتقال بالعملية الاتصالية في التعليم من المعلم للطالب كمتطلب لفهم مهارات القرن الحادي والعشرين .

وستكون المحاضرة الأولى من المنتدى يوم غداً بعنوان : ” تهيئة الطلاب للمستقبل وليس الماضي” ويتحدث فيها رئيس قطاع التعليم في منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية أندرياس سليشر، فيما ستكون المحاضرة الثانية يوم بعد غد بعنوان: “حكايتنا في نيوزيلاندا” لوزيرة التعليم النيوزلندية السابقة باتريشا هكيا باراتا، بينما المحاضرة الثالثة يوم الأربعاء القادم بعنوان: “مستقبل الدماغ ودماغ المستقبل” للمتحدثة البارونة سوزان قرينفيلد .

يذكر أن المنتدى الدولي للمعلمين والمعلمات أعلن عن المنصة التي ستكون منبراً رسمياً للتعريف بالمتحدثين وأوراق العمل والمشاركين مِن المعلمين داخل المملكة وخارجها، عبر الرابط التالي : itf.moe.gov.sa .