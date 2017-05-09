وزير التعليم يطلع على التجربة الهولندية

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الرياض – واس

قام معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى صباح أمس، بزيارة لأكبر المؤسسات الريادية الهولندية (NOCI)، التي تقدم برامج تدريب وتأهيل متقدمة في جميع المجالات وبالأخص المجالات التعليمية . وقدم رئيس المؤسسة عرضاً كاملاً عن المؤسسة، مبينا جوانب التعاون في مجال تدريب وتأهيل المعلمين لتكون هولندا إحدى محطات برنامج “خبرات” للسنة القادمة، بعد إرسال ما يقارب الألف معلم ومعلمة لكل من كندا وأمريكا وفنلندا وأستراليا ونيوزلندا بهدف تأهيلهم في بيئة تعليمية مختلفة لاكتساب الخبرة والاستفادة منها . وجرى الاتفاق في نهاية الاجتماع على أن يقوم وفد من المؤسسة بزيارة للمملكة خلال الأسبوعين القادمين وتقديم عرض متكامل عن تدريب المعلمين في هولندا .

حضَر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين في هولندا عبدالعزيز أبو حيمد، و المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للتعاون الدولي الدكتور سالم بن محمد المالكو، والملحق الثقافي في هولندا وبلجيكا الدكتور منير العتيبي .