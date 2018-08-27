وزير التعليم يفتتح منتدى المعلمين الدولي

افتتح وزير التعليم ، الدكتور أحمد العيسى، اليوم الاثنين، منتدى المعلمين الدولي ، في فندق “كمبنسكي رافال” بالرياض، كنموذج جديدٍ لتطوير المعلمين مهنيًا.

ويعقد المنتدى لمدة 3 أيام خلال الفترة من 16-18 ذي الحجة الجاري الموافق 27:29 أغسطس 2018، ويستضيف 89 معلمًا من 25 دولة، و18 خبيرًا تربويًا بمشاركة 700 معلم سعودي، يشاركون جميعًا في 350 ورشة عمل؛ لتبادل الخبرات وتوسيع أفق النقاش حول قضايا التربية المعاصرة.

وقال العيسى، في كلمته بهذه المناسبة: إنَّ الوزارة حرصت على تنظيم المنتدى رغبة منها في التعاون بين الأسر التربوية على المستوى الدولي عبر طرح قضايا تهم كافة الأنظمة التعليمية والاستفادة من التجارب الدولية.

وأضاف: “الحوار الإيجابي والحضاري الذي نتوقع حدوثه خلال جلسات منتدى المعلمين الدولي سيدعم خططنا في وزارة التعليم لدعم قدرات المعلم السعودي وتعميق تجربته العلمية والمهنية”.

وأشار “العيسى” إلى تشكيل حلقات نقاش إضافية في كل مدرسة سعودية خلال العام الدراسي بناءً على نتائج الحوارات بالمنتدى.