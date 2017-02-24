وزير التعليم يفتتح ورشة عمل مناهج المدارس العالمية

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الرياض – البلاد

افتتح معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى ورشة عمل “مناهج المدارس العالمية من وجهة نظر المختصين والتربويين والجهات ذات العلاقة”، التي نظمتها وكالة التعليم الأهلي أمس على مسرح الوزارة .

وقال العيسى في كلمته الافتتاحية : ” الجميع يتطلع إلى أن تكون المدارس العالمية في المملكة نموذجا يسهم في تحقيق تطلعات ولاة الأمر والمجتمع بوجود تعليم نوعي وتطوير مناهج العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية ” ، مبينا أن نجاح المدارس العالمية في تقديمها لتعليم نوعي وتطبيقها لمناهج نوعية، وأصبح تركيزها على تطوير قدرات المعلمين والمعلمات العاملين فيها، ما جعلها تكون أساساً في التعليم الأهلي بالمملكة ومحط أنظار الجميع .

من جهته أكد وكيل وزارة التعليم للتعليم الأهلي والأجنبي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد في كلمته أن عدد المدارس العالمية والمطبقة للبرامج الدولية بمراحلها التعليمية على مستوى المملكة بلغت (2195) مدرسة يتعلم فيها (358036) طالبا وطالبة، وتعددت المناهج المطبقة في المدارس منها البريطاني والأمريكي والبكالوريا الدولية وغيرها .

من جانبها بينت مدير عام علاقات المستثمرين في التعليم الأهلي والأجنبي عواطف الحارثي أن مناهج المدارس العالمية تحظى باهتمام واسع من قبل وزارة التعليم والعديد من منظمات الاعتماد الأكاديمي كونها تؤسس لعملية تعليمية وتربوية وفق أطر منهجية وعلمية واضحة.