وزير التعليم يكرم المتقاعدين والمتقاعدات

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الرياض – البلاد

أكد معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى أن كثير من المتقاعدين والمتقاعدات من العمل الرسمي في الوزارة يملكون الكثير من الخبرات والامكانيات المعرفية التي قد تحتاجها الوزارة أو إدارات التعليم في خططها ومشاريعها المستقبلية ،

موضحاً أن وزارة التعليم من أكبر الأجهزة الحكومية التي يمكن أن تستفيد من خدمات الجمعية الوطنية للمتقاعدين ، مرحباً بكل أشكال التعاون مع الجمعية لما يخدم بناء وتنمية الوطن .

جاء ذلك خلال رعايته حفل تكريم المتقاعدين والمتقاعدات في جهاز وزارة التعليم أمس وقال: ” إن في ذاكرة كل متقاعد ومتقاعدة خطة عمل من أجل مشروع إثرائي ، وقصة مقرر أسهمتم في بنائه ، وقرار كان لكم دور فاعل في دراسته وصياغته، وأياد بيضاء في بنية تحتية لمدارسنا التي تحتضن ملايين الطلاب والطالبات فأي عبارات يمكن أن تفيكم حقكم وأي إهداء سنعبر به عن مدى اعتزازنا وفخرنا بكم “.

وأوضح الدكتور العيسى أن المتقاعدين والمتقاعدات يعيشون اليوم مرحلة جديدة من العمر يبدأون فيها مرحلة أخرى نحو العمل ويتحررون فيه من قيد الوظيفة إلى فضاء الإبداع المتجدد.