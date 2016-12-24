وزير الثقافة الصيني: (آثار المملكة) نافذة على حضارات الجزيرة العربية

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الرياض – واس

أشاد معالي وزير الثقافة في جمهورية الصين الشعبية لو شو جانج ، بمعرض “طرق التجارة في الجزيرة العربية – روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور” الذي يستضيفه المتحف الوطني بالعاصمة الصينية بكين، وما يحويه من قطع تبرز البعد الحضاري والإرث التاريخي للمملكة،

مؤكداً أن المعرض يمثل تعزيزاً للعلاقات الحضارية والتراثية والثقافية، خصوصاً أن البلدين لهما تراث عظيم، وأن الصينيين يحبون الحضارات ويحترمون أهلها .

وقال في تصريح صحفي بعد افتتاحه وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، معرض “روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور”: يمثل معرض “طرق التجارة في الجزيرة العربية – روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور” فرصة نادرة للجمهور الصيني وللمتحف الصيني، وهو يفتح صفحة جديدة للتعاون التراثي والثقافي بين الدولتين، وهذه المرة الأولى التي يقام فيها مثل هذا النشاط المهم في تاريخ التعاون بين الدولتين في مجال الآثار، والمرة الأولى التي تقيم فيها المملكة العربية السعودية معرض للآثار السعودية في الصين، مشيرا إلى أنه سيقام العام المقبل معرض للآثار الصينية في المتحف الوطني بالرياض.

وأكد وزير الثقافة الصيني ثقته أن المعرض سيجذب الآلاف من الزوار الصينيين لمشاهدة القطع الأثرية المميزة والتعرف على الكنوز الأثرية التي تبرز حضارات الجزيرة العربية.