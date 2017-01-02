وزير الثقافة والإعلام : سياسة خادم الحرمين رسخت المبادئ الثابتة

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الرياض- واس

أزجى معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي أسمى التهاني وأصدق التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لتوليه – حفظه الله – مقاليد الحكم.

ونوه معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بهذه المناسبة بما تعيشه المملكة العربية السعودية واقعا ملموسا ، وما تحقق لها خلال العامين الماضيين من منجزات اقتصادية وتنموية شاملة على الصعيد الداخلي ، ومن نعمة ورخاء ، ومواصلة لمشروعات النماء، ومسيرة العطاء، تكريسا لما توليه لمصلحة المواطنين ، عبر المزيد من الخدمات المقدمة لهم في المجالات كافة ، والإسهام في رفاههم وتأمين العيش الكريم لهم.

وأكد معاليه أن القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ رسخت المبادئ الثابتة والمواقف الحازمة في التعامل مع الأحداث والقضايا السياسية الدولية بما يحفظ للمملكة أمنها واستقرارها ، ورخاءها وازدهارها ، ويتصدى لكل من يحاول المساس بأمنها أو مقدراتها .

وسأل معالي وزير الثقافة والإعلام ، الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد وأن يديم على المملكة عزها وسؤددها في ظل قيادتها الحكيمة .