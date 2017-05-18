وزير الثقافة والإعلام لرؤساء تحرير الصحف الإلكترونية: سمعة الوطن أمانة في أعناقكم وآمل ألا نفرط في ذلك قيد أنملة

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الرياض- واس

التقى معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد بمكتبه في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض أمس عدداً من رؤساء تحرير الصحف الإلكترونية.

وأعرب معاليه عن سعادته بهذا اللقاء، وقال : ” أنتم ركائز أساسية في التعبير عن بلادنا وإبراز نهضتها وتطورها “.

وأشار إلى الحملات الإعلامية الشعواء التي تُشنّ على المملكة بوسائل مختلفة ومن جهات متعددة، وقال : ” الوطن بحاجة ماسّة لكم وسمعته أمانة في أعناقكم، وآمل ألاّ نفرّط في ذلك قيد أنملة “. وأكد أن الإعلام الوطني هو هدفنا جميعاً، إعلام يبني ولا يهدم، يعزّز من المنجزات ويؤكد عليها، ينتقد بحسّ وطني بلا تشنيع أو مبالغة، إعلام يضع رفعة الوطن ومقدراته نصب عينيه. كما أكد أن بلادنا تتبوأ مكانة عظيمة بين الدول سياسياً واقتصادياً وثقافياً وحضارياً، ومن حقّها علينا أن نُبرز هذه المكانة بأسلوب إعلامي محترف. وفي نهاية اللقاء أعرب معالي وزير الثقافة والإعلام عن تقديره للجميع، وقال إن هذا اللقاء كان مثمراً وقريباً إلى نفسي.