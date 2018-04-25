وزير الثقافة والإعلام يرعى احتفالية «ليالي الأوبرا المصرية»

تحت رعاية وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة الدكتور عواد العواد، وبحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم، أُقيم مساء اليوم الحفل الموسيقى الأول للأوبرا المصرية في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.

وشاهد الدكتور العواد فور وصوله إلى المركز الفعاليات المصاحبة ومنها معرض الصور الفوتوغرافية النادرة التي توثق تاريخ الأوبرا لما يقارب من قرن ونصف القرن منذ افتتاح الأوبرا القديمة عام 1869 وأهم العروض التي قدمت على مسرحها وحتى احتراقها عام 1971، إضافة إلى العروض المقدمة من مواهب الجالية المصرية المقيمة في الرياض وفرقة التخت الشرقي والفرقة الشعبية المصرية.

وفي بداية الحفل ألقى وزير الثقافة والإعلام كلمة رحب في مستهلها بوزيرة الثقافة المصرية والوفد المشارك في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، مقدراً لهم حضورهم ومشاركتهم الفنية، واستعرض الجوانب الفنية والثقافية التي تنهض بها المملكة في ظل الدعم والرعاية من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهما الله لتطوير قطاع الثقافة والارتقاء بالفنون وتقديم الجوانب المضيئة للموروث الثقافي لبلادنا.

بعد ذلك قدمت فرقة الأوبرا المصرية، احتفالية موسيقية كبيرة، تعد هي الأولى في الرياض، حيث عرضت خلالها أجمل المقطوعات الموسيقية لكبار الفنانين المصريين بمشاركة 45 فناناً وعازفاً، وعرضت نماذج من روائع فن الموسيقى المصرية الأصيل، تضمنت أغاني عمالقة الفن المصري، مثل: محمد عبد الوهاب، وأم كلثوم، عبدالحليم حافظ، فريد الأطرش، نجاة الصغيرة، شادية، وغيرهم من نجوم الأغنية المصرية.

وأوضح الدكتور العواد، في تصريح بهذه المناسبة بأن احتفالية ليالي الأوبرا المصرية تأتي في إطار التعاون والتبادل الثقافي بين البلدين الشقيقين، مؤكداً معاليه على أهمية هذه الفعاليات في تعزيز التواصل الثقافي واطلاع المجتمع على فعاليات متنوعة تسهم في تطوير حركة الثقافة والفنون والإبداع في المملكة.

وشهدت الاحتفالية حضوراً كبيراً ومتميّزاً ضم عدداً من المسؤولين وعدداً من الدبلوماسيين، ونخبة من المثقفين السعوديين والمصريين ومختلف شرائح المجتمع الذين عبروا عن إعجابهم الشديد بالفن الراقي والمعزوفات المشهورة التي قدمتها الأوبرا المصرية، معربين عن شكرهم وتقديرهم لإقامة مثل هذه الاحتفاليات الرائعة لإثراء الثقافة والفنون في المملكة.

كما صاحب الاحتفالية العديد من الفعاليات الثقافية والفنية التي قدمتها مجموعة مواهب الجالية المصرية بالمملكة، بالإضافة إلى عروض فنية متنوعة ومعرض للصور الفوتوغرافية. وستقام الفعالية الثانية غداً الخميس في مركز الملك فهد الثقافي.