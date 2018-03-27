وزير الثقافة والإعلام يزور معرض مسك للفنون في نيويورك

زار معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، مساء أمس، المعرض الذي أقامه معهد مسك للفنون ” الفن السعودي المعاصر ” في مركز فيليبس بنيويورك، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الولايات المتحدة الأمريكية .

وتجوّل معاليه في أركان المعرض الذي يستمر أربعة أيام، واطلع على ما يحويه المعرض من أعمال فنية وثقافية تحاكي التراث السعودي، لـ (27) فنانًا يمثّلون مناطق المملكة، إلى جانب عرض خاص للوحات جدارية عن فن القط العسيري، المصنّف مؤخراً ضمن قائمة الفن والتراث الثقافي في منظمة اليونسكو.

كما شاهد معالي الدكتور العواد، فيلماً وثائقياً بعنوان ” إطلالة نحو السعودية”، وهو فيلم يعتمد تقنية الواقع الافتراضي للمملكة، بعدسات فنانين مبدعين من الشباب السعوديين، ويحكي قصة مجتمعٍ يزخر بكثيرٍ من التنوّع والتعدد، ويعيد رسم صوره بمنظور جيلٍ جديدٍ من الفنانين المعاصرين، الذين ينقلون مشاهداتهم عن المرحلة الجديدة التي تعيشها المملكة .

وأوضح المدير التنفيذي لمعهد مسك للفنون الدكتور أحمد ماطر، أن المعهد يسعى من خلال هذه الفعاليات والمعارض الفنية المتواصلة، لتمكين الشباب السعوديين من إبراز مواهبهم وتمثيل المملكة في المعارض الدولية المتخصصة في نقل الثقافة والفنون إلى الخارج، وذلك انطلاقاً من أهداف مؤسسة مسك الخيرية التي تعمل على تعزيز التبادل الثقافي وتفعيل دور الاتصال الخارجي مع الآخر .

يذكر أنّ هذا المعرض يعد الثاني لمعهد مسك للفنون، وذلك خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، إذ تم إقامة المعرض الأول في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الأربعاء الموافق 21 مارس، بمركز كينيدي للمعارض.