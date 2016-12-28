وزير الثقافة والإعلام يستقبل سفراء روسيا والجزائر وبنجلاديش

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الرياض – واس

استقبل معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، في مكتبه بمركز الملك فهد الثقافي أمس، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة أوليغ أوزيروف.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون في المجالين الثقافي والإعلامي.

كما استقبل معاليه أمس في مكتبه بمركز الملك فهد الثقافي سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المملكة أحمد عبدالصدوق.

وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات الثقافة والإعلام واستقبل معاليه في مكتبه بمركز الملك فهد الثقافي أمس سفير جمهورية بنجلاديش لدى المملكة غلام موشي.

وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون الثنائي بين المملكة وبنجلاديش في المجالات الثقافية والإعلامية، وسبل تطويرها.