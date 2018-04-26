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وزير الثقافة والإعلام يعتمد اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني

كتبه abdulsalam alzahraniaccess_time10 / شعبان / 1439 هـ      26 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

اعتمد معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني بكافة أنواعه وأشكاله.

وتتكون اللائحة من سبعة عشر مادة تحدد آليات التعامل مع أنشطة النشر الإلكتروني بكافة أنواعها وتصنيفاتها

وطرق الحصول على التراخيص النظامية المناسبة لممارسة النشاط المطلوب.

وقد وصفت مواد اللائحة جميع أشكال النشر الإلكتروني التي يتم الترخيص لها أو تسجيلها والاشتراطات المطلوب توافرها للترخيص، وأن المجال مفتوح لاستقبال الراغبين في الحصول على التراخيص والتسجيل لدى الإدارة المعنية بالوزارة “عبر الموقع الإلكتروني”وفق الشروط الواردة باللائحة.

وثمن معالي الوزير الدكتور عواد العواد الدور الذي تقوم به الصحف والمواقع الإلكترونية والحسابات الإخبارية في إبراز الصورة الحقيقة للمملكة، وما تشهده من تطور فعال وفق الاستراتيجية الوطنية لرؤية المملكة 2030 والتي تحقق تنمية الإنسان والمكان في المملكة العربية السعودية.

abdulslam

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