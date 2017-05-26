وزير الثقافة والإعلام يلتقي الأدباء والمثقفين في جدة

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جدة – واس

التقى معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، مساء أمس الأول مع عدد من الأدباء والمثقفين، وذلك في النادي الأدبي الثقافي بجدة.

وناقش معاليه أثناء اللقاء مع الحضور الجهود التي تقوم بها الوزارة والتي تتماشى مع رؤية المملكة 2030 .

وأكد معاليه أن وزارة الثقافة والإعلام تحاول أن تؤسس ثقافة جديدة وهي ثقافة العمل مع الشركاء وأن تهيئ البيئة المحفزة للعمل الثقافي وتوفر مساحة من الحرية تمكن الكاتب والمثقف من الانطلاق والإبداع.

وقال معالي الدكتور عواد العواد إن العالم اليوم لا يعتمد فقط على القوة الاقتصادية وإنما أيضًا القوة الثقافية التي هي محرك رئيسي ومهم جدًا، ولذلك نريد بيئة ثقافية محفزة تمكن الجميع من الإبداع.

وطالب معاليه المثقفين والأدباء التعاون لمعرفة التحديات والإشكاليات التي تواجه العمل الثقافي والفكري وتمكن الهيئة العامة للثقافة أن تساهم في إيجاد البيئة المحفزة للإبداع الثقافي لرسم استراتيجية متكاملة للعمل الثقافي والفني في المملكة كجزء رئيسي من التنمية وكجزء لا يتجزأ من رؤية المملكة 2030.

حضر اللقاء عدد من المثقفين والمثقفات وأعضاء مجلس إدارة النادي الأدبي الثقافي.

كما قام معالي وزير الثقافة والإعلام بجولة على جمعية الثقافة والفنون بجدة والتقى برئيسها وأعضائها واستمع إلى شرح عن ما تقوم به الجمعية من نشاطات وفعاليات في مجال الثقافة والفنون .