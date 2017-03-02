العدد 21862 03 مارس 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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وزير الثقافة والإعلام يلتقي في جاكرتا الوفد الإعلامي المرافق لخادم الحرمين الشريفين

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وزير الثقافة والإعلام يلتقي في جاكرتا الوفد الإعلامي المرافق لخادم الحرمين الشريفين
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التقى معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، مساء اليوم.

الوفد الإعلامي المرافق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.

خلال زياراته الرسمية لكل من ( ماليزيا ، والجمهورية الإندونيسية ، وسلطنة بروناي دار السلام ، واليابان ، وجمهورية الصين الشعبية ، وجمهورية المالديف ) .

وذلك بفندق الرتز كارلتون بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وثمن معاليه خلال اللقاء الدور الكبير للوفد الإعلامي الذي يضم رؤساء تحرير الصحف والكتاب والمثقفين .

وما يقومون به من تغطيات إخبارية وتقارير صحفية خلال جولة الملك المفدى لعدد من الدول الشقيقة والصديقة.

مؤكدًا ضرورة أن تمثل التغطية حجم الزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -.

كما أطلع وزير الثقافة والإعلام الوفد على برنامج خادم الحرمين الشريفين خلال الجولة.

وفي ختام اللقاء استمع الدكتور الطريفي إلى أسئلة واستفسارات أعضاء الوفد ورؤساء التحرير والصحفيين، والكتاب والمثقفين.

التصنيف: الثقافيـة

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