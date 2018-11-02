وزير الثقافة يثني على فعالية مسك للفنون

الرياض- واس

أكد صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة , أهمية إبراز الحركة الثقافية في المملكة العربية السعودية وتراثها , من خلال الأعمال الفنية التي يقدمها شباب وشابات الوطن في مختلف المناسبات الثقافية بالمملكة , والإسهام في تطوير القطاع الثقافي بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 .

جاء ذلك خلال زيارة سموه أمس لفعالية مسك للفنون 2018 , المقامة في درة الرياض , وينظمها معهد مسك الفنون التابع لمؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (مسك الخيرية) وبالتعاون مع كل من وزارة الثقافة والهيئة العامة للترفيه وشركة الاتصالات السعودية وشركة العربية للدعايات خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر الحالي.

وتجول وزير الثقافة في أرجاء المعرض والتقى عدداً من المشاركين في الفعالية وحثهم على المشاركات الفاعلة والهادفة كما حضر عدداً من العروض الفنية وورش العمل، وزار المعارض الفنية حيث أبدى إعجابه بها ووجه القائمين عليها والمشاركين فيها بتقديم كل ما هو هادف ومفيد معبراً عن سعادته واعتزازه بهذه الفعالية.