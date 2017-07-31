وزير الحج والعمرة يؤكد على الخدمات المشرِّفة للحجاج

مكة المكرمة – احمد الأحمدي

واصل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، جولاته التفقدية وزياراته الميدانية لمؤسسات أرباب الطوائف، لرفع درجة الجاهزية ومتابعة الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1438هـ، حيث قام امس بزيارة ميدانية لمقرات كل من المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول الإفريقية غير العربية، والمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج جنوب آسيا، وذلك لاستعراض الخطط التشغيلية للمؤسسات لموسم حج 1438 ، والتي تتضمن العديد من البرامج والأهداف وآليات التنفيذ والتقييم والمتابعة والإشراف، والاطلاع على برامج التنفيذية ، وبحث استراتيجيات تحقيق المزيد من التطوير لجميع الخدمات التي تقدمها المؤسسات لضيوف الرحمن ، والمتعلقة بعمليات: (الاستقبال، والتفويج، والنقل، والتصعيد، والإسكان، والتغذية، والتوعية)، وغيرها من الخدمات، للارتقاء بمعدلات الأداء العام ورفع درجات الجاهزية والاستعدادات لموسم الحج ، وبذل أقصى الجهود الخدمية، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو نائبه – حفظهما الله – لتوفير خدمات رفيعة ومتقدمة لضيوف الرحمن. كما ناقش معالي الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول الإفريقية غير العربية، المطوف الأستاذ رامي بن صالح لبني، ونائبيه، برامج عمل الخطة التشغيلية التي أعدتها المؤسسة لموسم حج هذا العام 1438هـ، كما تم استعراض عرضاً مرئياً عن الاستعدادات المبكرة للمؤسسة لخدمة الحجاج وفقاً للبرامج المعدة مسبقاً من قبل وزارة الحج والعمرة.

وقد اختتم معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، جولاته الميدانية التفقدية على مؤسسات أرباب الطوائف، بزيارة مقر المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج دول جنوب آسيا بحي”الرصيفة” بمكة المكرمة، والتقى برئيس مجلس إدارتها الدكتور رأفت بن إسماعيل بدر، وبنائبيه، وأعضاء مجلس الإدارة، حيث دشّن معاليه برنامج تعزيز أسطول إرشاد التائهين التابع للشؤون العامة بالمؤسسة، ضمن مشروع النقل الموحد لإرشاد التائهين، وكذلك مقر لجنة الاستقبال، ثم تفقد معاليه المعرض الشامل، وشاهد عرضاً مرئيا عن توثيق فعاليّات موسم حج العام الماضي 1437هـ، وآخر بعنوان: (جنوب آسيا.. ومواقع التواصل الاجتماعي)، وكذلك عرضاً مرئياً عن انطلاق أعمال موسم حج هذا العام 1438هـ.

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