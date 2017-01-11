وزير الحج والعمرة يستقبل السفير المالديفي

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الرياض- مكة المكرمة – البلاد

استقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن بمكتبه بالرياض أمس ,سفير جزر المالديف لدى المملكة عبد الله حميد .

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين الشقيقين ذات العلاقة بالحج والعمرة .

من جهة أخرى أشاد معالي رئيس اللجنة الدينية رئيس وفد حج طاجيكستان سليمان دولت بالجهود والإنجازات الكبيرة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن من الحجاج والعمار والزواًر في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة .

وأكد معاليه التزام بلاده ببرامج توعية الحجاج وقبل وصولهم لأداء فريضة الحج منوها بنجاح موسم الحج الماضي وتميز الخدمات المقدمة للحجاج.

جاء ذلك في اللقاء الذي عقده الوفد أمس مع وكيل وزارة الحج لشئون الحج الدكتور حسين بن ناصر الشريف بمكتبه بمكة المكرمة.