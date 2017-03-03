وزير الحج والعمرة يلتقى قنصلي أمريكا وبريطانيا

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جدة – واس

التقى معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن بمكتبه بجدة أمس القنصل الأمريكي ماتياس ميتمان والقنصل البريطاني بيري بيتش.

وتناول اللقاء الذي تم كلا على حدة العلاقات الجيدة بين البلدين ، وأشاد القنصلان بالجهود التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار، ما يمكنهم من أداء كافة مناسكهم بكل يسر وسهولو وإطمئنان ، وموها بالتنظيمات التقنية الحديثة التي اعتمدتها الوزارة للتيسير على ضيوف الرحمن.