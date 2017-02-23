العدد 21854 23 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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وزير الحج والعمرة يلتقي رئيس منظمة الحج والزيارة الإيراني

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وزير الحج والعمرة يلتقي رئيس منظمة الحج والزيارة الإيراني
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التقى معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بجدة اليوم.

رئيس منظمة الحج والزيارة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الدكتور حميد محمدي، والوفد المرافق له.

وذلك لبحث ترتيبات شؤون الحجاج الإيرانيين لموسم حج هذا العام 1438هـ.

يأتي اللقاء ضمن اللقاءات التي تعقدها وزارة الحج والعمرة مع جميع وفود شؤون الحج في الدول الإسلامية.

لبحث الترتيبات الخاصة باستقبال الحجاج وإسكانهم وتنقلاتهم، وتأمين الخدمات التي تسهم في إداء نسكهم بكل يسر واطمئنان.

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التصنيف: الأولى

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