وزير الحج والعمرة يلتقي رئيس وفد حج مصر

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جدة – البلاد

التقى معالي وزير الحجّ والعُمرة الدكتور محمد بن صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بجدة امس، مساعد وزير الداخلية نائب قطاع الشؤون الإدارية رئيس وفد حج جمهورية مصر العربية والوفد المرافق.

وثمّن مساعد وزير الداخلية رئيس وفد حج جمهورية مصر العربية اللواء سمير عبد المجيد حسن، الخدمات الكبيرة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن من الحجاج والعمار والزوار، منوهاً بالمشروعات الكبرى التي نفذتها المملكة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

وأشاد مساعد وزير الداخلية المصري, بمستوى التنسيق والتعاون الكبير مع وزارة الحجّ والعُمرة، والبرامج الخدمية والتقنية التي أطلقتها لخدمة ضيوف الرحمن، التي أتاحت مزيداً من السلاسة والمرونة والشفافية لوفود الرحمن قبل قدومهم للأراضي المقدسة، والتعاون الجاري مع جميع القطاعات التابعة لوزارة الحجّ والعمرة والجهات التي تعمل تحت مظلتها ومختلف الجهات الحكومية والأهلية، مؤكداً أن هذا التعاون الكبير والمثمر سيسهم في إنجاح موسم حج هذا العامّ – بمشيئة الله تعالى-.

وتناول اللقاء تقديم أفضل الخدمات لحجاح بيت الله الحرام وزوار مسجد الرسول عليه السلام، وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة، في إطار الخطط التشغيلية لوزارة الحجّ والعُمرة، واستقبالهم وتفويجهم وإسكانهم وتنقلاتهم، إضافة إلى بحث الموضوعات المتعلقة بالخدمات التي ستقدمها وزارة الحجّ والعُمرة، ومؤسسات أرباب الطوائف التي تعمل تحت مظلتها، والنقابة العامّة للسيارات، وكل ما تعنى به الخطط التشغيلية للوزارة، لإنجاح موسم حج هذا العام إن شاء الله.